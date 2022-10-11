محافظ مطروح يوزع حقيبة أدوات مدرسة على التلاميذ الأكثر احتياجًا

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عددًا من مدارس المحافظة في اطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية، مع إهداء عدد من طلاب المدارس من الأسر الأكثر احتياجا حقيبة مستلزمات مدرسية لدعمهم وسط فرحة الطلاب، وكذلك متابعة الانضباط وحضور الطلاب والمعلمين وتسليم الكتب للطلاب، ومتابعة العملية التعليمية ومدى الانضباط داخل بعض المدارس.

وتابع محافظ مطروح مدرسة سملا للتعليم الأساسي ومدرسة حتوش المشتركة ومدرسة تجمع العياط في قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية.

دعم طلاب المدارس في القري

وحرص محافظ مطروح على التواصل والتفاعل مع الطلاب بالفصول والوقوف على مستواهم التعليمي موجها بتكثيف جهود الارتقاء بمستوى الطلاب خاصة بمدارس التجمعات والقري مع التحفيز والتشجيع المستمر والدعم للطلاب في مختلف المراحل.

سد العجز في المعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال زيارته، على الاهتمتم بسد العجز في المعلمين مع اعلان المديرية عن مسابقة المعلم بالحصة ضمن جهود سد العجز في المعلمين بالمحافظة، موجها مجلس مدينة مرسي مطروح ومرور مطروح بدراسة عمل مطبات على الطريق الدولي عند مدخل مدرسة سملا والتحرير بالكيلو 4 حرصا على سلامة الطلاب، ومراجعة أعمدة الإنارة بجوار المدرسة.

وأشار إلى أن 820 مدرسة بمطروح استقبلت هذا العام عدد 170086 طالبا، وجرى إنشاء وإقامة عدد 9 مدارس جديدة بعدد 105 فصول، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب، ومراجعة وانهاء أعمال الصيانة بعدد من المدارس.