أمريكا: لا نمتلك مؤشرات على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية

قال مسؤول في البيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى أي مؤشر على أنّ روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية في أزمتها المستمرة في أوكرانيا وفقا لما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

الأسلحة النووية الروسية

وأضاف المتحدث باسم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أنّه ليس لديه تعليق على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أشارت فيه إلى أنّ هناك مناقشات بين القادة العسكريين الروس بشأن استخدام الأسلحة النووية.

وقال للصحفيين: «كنا واضحين منذ البداية، تعليقات روسيا حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية مقلقة للغاية، ونحن نأخذها على محمل الجد»، مضيفا: «نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أنّ روسيا تقوم مستعدة لمثل هذا الاستخدام».