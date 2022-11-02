أمين جامعة الدول العربية يوجه بتوفير الاحتياجات العاجلة للتصدي للكوليرا بلبنان واليمن

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة الصحة المساعدات الإنسانية»، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بلبنان واليمن، والجهات والمنظمات العربية والدولية، لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة الدول الأعضاء، بإمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا، وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الكارثة الصحية الطارئة، لاسيما وأن البلدين تمر بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا، بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب، بل المنطقة بأسرها.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعربت عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، خاصة في ظل ارتفاع معتدلات الإصابات والوفيات.

وناشدت الأمانة العامة الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع، لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.