سائق قطار شربين بعد استكمال رحلته مصابا: نعمل لخدمة المواطنين

أكد خالد الخطيب، سائق قطار شربين، والذي تعرض لرشق بالحجارة أثناء مسير القطار رقم 500 اكسبريس (شربين - طنطا)، ما أدى لإصابته بجرح في العين اليسرى، أنه فخور بتكريم الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل له اليوم داخل محطة مصر برمسيس، مشيرا إلى أنه أصر على استكمال رحلته رغم إصابته لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خطيرة

وقال الخطيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أثناء مسير القطار رقم 500 اكسبريس (شربين - طنطا)، تعرض لإصابة في عينه اليسرى، نتيجة قيام عدد من الأشخاص برشق القطار بالحجارة، قبل وصوله إلى محطة بلقاس بكيلو مترين، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة، وتناثر الزجاج في عينى، لافتا إلى أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خطيرة جدا، وتعرض حياتنا وحياة الركاب للخطر.

نعمل دائما لخدمة الركاب المسافرين

وأوضح الخطيب، أن جميع سائقي القطارات يعملون من أجل تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منوها بأن جميع قطارات السكة الحديد العاملة تخضع لـ صيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، مطالبا جموع المواطنين بالحفاظ على مرفق السكك الحديدية.