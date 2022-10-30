وزير النقل: دقيقة ونصف بين كل محطة وأخرى بالخط الثالث للمترو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات وفاقدي البصر، موضحًا: «المحطات بها البلاط النافر، وهو بلاط مميز عن بقية البلاط، إذ أن أجزاء به أجزاء نافرة حتى يستخدمه ذوو الاحتياجات الخاصة، وهذا البلاط موجود في الـlrt والمونوريل وكل وسائل المواصلات الجماعية الحديثة».

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «المسافة بين كل محطة وأخرى، بين دقيقة ونصف الدقيقة ودقيقتين، بنظبط الوقت على المترو».

التشغيل التجريبي

وتابع وزير النقل: «التشغيل التجريبي بدأ في 5 أكتوبر، وفي نفس اليوم كان المترو مكتظا بالركاب، لأن الأهالي كانوا ينتظرونه، وهذا ما يعبر عن أهمية المترو، حيث ييسر على الناس حياتهم ويوصلهم إلى أعمالهم بسرعة في توقيتات محددة».

أهمية محطة جمال عبدالناصر

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن محطة جمال عبدالناصر تبادلية بين الخط الأول والخط الثالث، كما أن هذه المحطة في وسط البلد، تقاطع شارع رمسيس مع شارك 26 يوليو حيث دار القضاء العالي ونقابة المحامين والصحفيين.

ولفت إلى أنّ تشغيل محطات المترو، يتزامن معه إعادة تشغيل الشوارع التي كانت مغلقة في محيطه، مثلما حدث في محطة المترو بالزمالك، ومحطة مترو جمال عبدالناصر، ومشيرًا إلى أن المحطة بها 8 سلالم متحركة لأنها محطة مركزية تبادلية بها زحام باستمرار، حيث يعمل المترو فيها من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة في منتصف الليل.

وشدد، على أن كل محطات المترو تتمتع بالأمان للركاب وللمحطات ذاتها والمترو: «لدينا منظومات أمان، مثل الامان ضد أخطار الحريق، وكل مكان به منظومة لسحب الدخان ورش المياه».