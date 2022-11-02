وزير النقل يكرم سائق قطار شربين.. ويتفقد العمل داخل محطة مصر

يكرم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، سائق القطار رقم 500، إكسبريس (شربين- طنطا)، وذلك بعد استكمال رحلته بعد إصابته بجرح في العين اليسرى، بعد تعرّض القطار للرشق بالحجارة خلال رحلته إلى محطة كفر الشيخ، وذلك بعد رشق عدد من الأشخاص القطار بالحجارة، قبل وصوله إلى محطة بلقاس بكيلومترين، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة، وتناثر الزجاج في عين السائق.

وزير النقل في جولة تفقدية داخل محطة مصر

ويجري وزير النقل، بعد تكريم سائق القطار، بتفقد العمل داخل محطة مصر في رمسيس، للوقوف على مدى جدية جميع العاملين والتزامهم في العمل، وتقديم الخدمات المتميزة لجمهور الركاب المسافرين، على كل الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، علاوة الاطلاع على جداول التشغيل والخدمة المقدمة للجمهور.

وزير النقل: ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خطره

وكان وزير النقل، قد أكّد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خطرة وتعرّض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوعية المواطنين سيتمّ القضاء على هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع المحطات وعربات القطارات، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.