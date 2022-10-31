وزير النقل: ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تهدد حياة الركاب والسائقين

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تهدد حياة الركاب المسافرين والسائقين، لذلك قامت الوزارة بعمل حملات توعوية، لمساهمة المواطنين في الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد، والذي يقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميا، وذلك بعد تعرض سائق القطار رقم 500 أكسبريس (شربين - طنطا)، بجرح في العين اليسرى، على خلفية تعرض القطار للرشق بالحجارة أثناء المسير.

سنعمل على القضاء على ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستعمل جاهدة على القضاء على ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، أثناء مسيرها، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين المساهمة والمشاركة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد، المملوك لجميع المواطنين، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط جديدة وآخرى محدثة، وأنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان.

ظاهرة رشق القطارات بالحجارة يتسبب في إلحاق الضرر

وأوضح وزير النقل، أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة أثناء مسيرها يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، مؤكدا أن إصلاح القطارات يجرى من ميزانية السكة الحديد، وذلك يمثل عبئا على تلك الميزانية التي توجه إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة المنفذة لتطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

إصابة سائق أحد القطارات بعد رشقه بالحجارة

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت إصابة سائق القطار 500 اكسبريس (شربين - طنطا)، بجرح في العين اليسرى، بعد تعرض القطار للرشق بالحجارة خلال رحلته إلى محطة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن السائق المصاب استكمل الرحلة رغم تعرضه للنزيف، وفور وصوله إلى المحطة خضع للإسعافات الأولية، فيما رفض الانتقال إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، وأصر على استكمال الرحلة، وأخطرت الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وحبسهم.