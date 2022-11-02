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البنك الزراعي المصري يصدر شهادة الحصاد الجديدة بعائد سنوي 17%

رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5%

كتب:

محمد الدعدع
06:12 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
البنك الزراعي المصري.. أرشيفية

البنك الزراعي المصري.. أرشيفية

أعلن البنك الزراعي المصري، اليوم، إصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات، بعائد 16% يصرف كل 3 أشهر «ربع سنوي»، وبعائد 17% يصرف سنويا.

و تصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها حتى 80% من قيمتها.

وقرر البنك الزراعي المصري، رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5%، إذ تصدر الشهادة بفئة 100 دولار ومضاعفتها، وبحد أدنى للشراء 500 دولار.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.