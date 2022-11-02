البنك الزراعي المصري يصدر شهادة الحصاد الجديدة بعائد سنوي 17%

أعلن البنك الزراعي المصري، اليوم، إصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات، بعائد 16% يصرف كل 3 أشهر «ربع سنوي»، وبعائد 17% يصرف سنويا.

و تصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها حتى 80% من قيمتها.

وقرر البنك الزراعي المصري، رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5%، إذ تصدر الشهادة بفئة 100 دولار ومضاعفتها، وبحد أدنى للشراء 500 دولار.