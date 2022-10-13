رئيس البنك الزراعي: هدفنا الأساسي تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنّ مؤسسات الدولة ومعها البنك يعملون لتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة ما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحقيق الشمول المالي

وأضاف فاروق، خلال الاحتفال الذي نظمه البنك الزراعي المصري، لاستقبال أبطال تحدي تجديف نهر النيل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن مسار التحدي الذي بدأ من أسوان جنوبا ويستمر حتى رأس البر شمالا، في رحلة تستمر بطول نهر النيل لمدة شهر كامل، بمشاركة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية: «نركز في الأساس على تنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية وقوافل توعوية تجوب قرى حياة كريمة للتوعية، وتحفيزهم للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي لتحقيق الشمول المالي لأهميته في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الوعي المالي للمرأة والشباب، وتمكين فئات المجتمع كافة».

تمكين المرأة اقتصاديا

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شدد في كلمته على أهمية التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الأفكار الابتكارية وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وتمكين المرأة اقتصاديًا بما يحسن معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توفير الفرص التمويلية لتشجيع سكان الريف على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشة الأفراد، علاوة على دور «البنك» لدعم جهود التنمية الشاملة ودعم القطاع الزراعي والانتاج الحيواني، فضلا عن اللقاءات الجماهيرية للبنك في قرى حياة كريمة لتحقيق الشمول المالي لزيادة الوعي والتثقيف المالي للمرأة الريفية وسكان الريف بشكل عام.