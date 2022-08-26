المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الزراعي.. أبرزها الحيازة

يواصل البنك الزراعي المصري، تقديم كافة التسهيلات الخاصة للفلاحين فى جميع ربوع الجمهورية، وذلك من خلال جميع فروعه المنتشرة في المدن والمحافظات.

وتختلف القروض التي يوفرها البنك الزراعي، ما بين قروض متوسطة وصغيرة، والتي قد يحتاجها المزارعون لأغراض مختلفة، مثل عمل مشروعات خاض بالإنتاج الحيواني، أو مشروعات الإنتاج الزرعي، وهناك أيضا المشروعات الداجنة، ومشروعات الاستزراع السمكي وأخيرا أيضا مشروعات التصنيع الزراعي.

ومن خلال التقرير التالي، ترصد«الوطن»، كافة الشروط والإجراءات التي حددها البنك الزراعي المصري، على جميع القروض، والتي تضم الكثير من التسهيلات للراغبين من الفلاحين والمزارعين، كما يلي:

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض البنك الزراعي

- بطاقة الحيازة الزراعية لطالب القرض، أو صورة من بطاقة الخدمات الزراعية، أو كارت الفلاح.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن.

- صورة تراخيص مزاولة النشاط، المرتبط بالتصنيع والتسويق الزراعي.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة السجل التجاري، للمشروعات الإنتاجية القائمة.

- موافقة على المشروع من جانب الإدارة الزراعية بالقرية أو بالمركز.

- تقديم المستندات الخاصة بملكية الأرض التي سيسقام عليها المشروع، أو نسخة من عقد إيجار سارٍ.

هذا وفى نفس السياق يواصل البنك الزراعي، يقدم قروض «باب رزق»، خاصة للمشروعات المتناهية الصغير، وهي مخصصة لصغار التجار والحرفين و للسيدات الريفيات وصغار الحرفيين بالريف المصري.

الفئات المستهدفة لقرض باب رزق

- يستهدف البرنامج التمويلي بالبنك، الفئات الأكثر احتياجا بالقرى الريفية.

- حجم التمويب لـ10000 جنيه، بفائدة بسيطة، سنويا ودون مصاريف إدارية.

الأوراق المطلوبة للحصول لقرض «باب رزق»

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق «كهرباء، مياه، وغاز».