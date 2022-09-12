البنك الزراعي يقدم أعلى عائد على الوديعة الثلاثية.. اعرف مميزات الشهادة

يبحث الكثير من المواطنين، عن أفضل طريقة لحفظ الأموال وإدخارها واستثمارها، فضلا عن أكبر نسبة أرباح فيها، إذ تتميز فوائد البنوك على الودائع، بارتفاعها، وهو ما يبحث عنه المواطنين.

وأعلن البنك الزراعي المصري عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، أنه يقدم أفضل الطرق لاستثمار أموالهم، والحصول على أعلى عائد تقدمه البنوك على الأوعية الادخارية، خاصة أن هناك الكثير من الأفراد يتجهون لإدخار أموالهم في الودائع، لما تقدمه من مزايا لعملائها.

أعلى عائد على الودائع

ويقدم البنك الزراعي، أعلى عائد على الودائع مدة 3 سنوات، إذ يصل إلى 8.75% سنويا، ويصرف نهاية مدة الوديعة.

ويستعرض التقرير التالي، أبرز مميزات وتفاصيل الوديعة الثلاثية من البنك الزراعي المصري:

بعائد 8.75%.. البنك الزراعي يعلن وديعة ثلاثية

- يقدم البنك الزراعي المصري الوديعة الثلاثية، التي تعد أفضل وديعة لمدة 3 سنوات في القطاع المصرفي، إذ تمنح أعلى عائد، ويصل إلى 8.75%، ويصرف في نهاية مدة الوديعة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة المدة.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 1000 جنيه.

- الحصول على قرض بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوديعة.

وأوضح البنك، أنه يمكن للمدخر والعميل، الحصول على 131 ألف جنيه كفائدة، عند ادخار بمبلغ قدره 500 ألف جنيه في الوديعة الثلاثية من البنك الزراعي المصري، ستحصل على عائد سنوي 8.75% في نهاية مدة الخدمة.