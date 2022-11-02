البنك الزراعي المصري يعلن زيادة الفائدة على الشهادات الدولارية

أعلن البنك الزراعي المصري، تحريك الفائدة على الشهادات ذات العائد بالدولار ومدتها 3 سنوات، وفئتها 100 دولار و500 دولار كحد أدنى، ومضاعفات كل 100 دولار ليصبح العائد 5%.

دورية صرف العائد ربع سنوي

وقال البنك الزراعي المصري، في بيان عاجل، إنَّ دورية صرف العائد ربع سنوي، وأنَّ تاريخ بدء حساب العائد على الشهادة يبدأ اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

من له حق الشراء هم الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين فقط

وأشار البنك الزراعي، إلى أن من له حق الشراء هم الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين فقط، مبينًا أنَّ فترة الاسترداد من اليوم التالي لمرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.