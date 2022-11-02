شروط السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان في جميع المواد، ضمن نظام «أبناؤنا في الخارج»، لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوي في جميع المواد.

عقد الامتحان تحديد مستوي تحت أشراف الإدارة التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، إنه يتم عقد امتحان تحديد مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه هذا الامتحان، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات بالإضافة إلى صورة من الشهادات الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام «أبناؤنا في الخارج».

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بإداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية، ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، للصف الأول الثانوي».

مواد النجاح والرسوب

أما الصف الثاني الثانوي، فأوضحت الوزارة، أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مواد «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والمواطنة وحقوق الإنسان»، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد «اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان»، علماً بأنها مواد نجاح ورسوب.

ويشترط عند التقدم لأداء الامتحان في المواد القومية، إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية.