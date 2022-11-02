محافظ الإسكندرية: مستعدون لزيادة التعاون مع دولة التشيك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، سفير دولة التشيك بالقاهرة، إيفان جوكل، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وفي البداية، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبدى استعداد المحافظة للعمل على مزيد من التعاون وفتح فرص جديدة للاستثمار، داعيًا لعقد لقاءات مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وكذلك الغرفة التجارية بالإسكندرية للتباحث في مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

اتفاقيات توأمة بين الإسكندرية ومدن التشيك

وثمن محافظ الإسكندرية الجهود المبذولة مقترحًا عمل اتفاقيات توأمة بين الإسكندرية وبعض المدن في دولة التشيك.

رغبة التشيك في زيادة التعاون في مجالات الثقافة والتعليم

من جانبه، قدم سفير دولة التشيك، الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، مرحبًا بزيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة في المجال التجاري، مشيرًا إلى رغبة دولته في زيادة التعاون في مجالات الثقافة والتعليم.

وأعرب سفير جمهورية التشيك عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات