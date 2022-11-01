محافظ الإسكندرية: استراتيجية جديدة للتعامل مع مياه الأمطار والاستفادة منها

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستخدم أحدث السيارات والمعدات في رفع مياه الأمطار وتطهير المصارف وخطوط المياه، لافتا إلى أن الإسكندرية نفذت مشروعا لفصل مياه الصرف الصحي عن الأمطار من أجل الاستفادة بمياه الأمطار وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل تغذية الدلتا الجديدة بمياه الأمطار.

استراتيجية التعامل مع مياه الأمطار

وأوضح «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن استراتيجية التعامل مع مياه الأمطار جرى وضعها من خلال خبراء في جامعة الإسكندرية وفقا لأحدث النظم العلمية، وبدأت المرحلة الأولى بـ9 مشروعات تم إنجاز 3 مشروعات منها على الكورنيش لحمايته من الغرق مع الحفاظ على السيولة المرورية، بتكلفة 160 مليون جنيه لاستيعاب من 8 إلى 10% من الأمطار المتساقطة على الإسكندرية.

المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي بـ750 مليون جنيه

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن المشروع الاستراتيجي عبارة عن عدة مراحل وإجمالي المرحلة الأولى 750 مليون جنيه وتتضمن 9 مشروعات، والمشروع يحمى الإسكندرية لمدة 50 عاما قادمة من مياه الأمطار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دائم آخر التطورات في المشروع ويجرى تنفيذ المشروعات الحالية من أجل الحفاظ على مدينة الإسكندرية.