أبرز تصريحات القادة والوزراء العرب خلال قمة جامعة الدول في الجزائر

انتهت منذ قليل أعمال القمة العربية الـ31 المنعقدة بالجزائر، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة والمسؤولين العرب.

وجاءت أبرز تصريحات القادة والمسؤولون العرب أمام القمة على النحو التالي:

الرئيس السيسي: القمة العربية تأتي في توقيت مهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم أمام القمة العربية بالجزائر، إن عدم الاستقرار في دول المشرق العربي أو فلسطين تمتد أثاره إلي المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج «تهديد لنا جميعا».

وأضاف الرئيس السيسي أن القمة العربية تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تحديات الأزمات العالمية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقا على القضية الفلسطينية، في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وزير الخارجية السعودي: نشدد على أهمية العمل العربي المشترك

وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحات خلال كلمته أمام القمة العربية على أهمية توفير الدعم اللازم للمجلس الرئاسي في اليمن، في حين أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية التنسيق بين الدول العربية لتعزيز الأمن الإقليمي بالمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على دعم الجهود العربية التي تهدف لحل الأزمة في سوريا، بينما أردف أن حل الأزمة في ليبيا ينبع من داخل ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

ولي عهد الأردن: الأزمات العالمية الحالية تتطلب عملا عربيا متكاملا لمواجهتها

وقال الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، إن الأزمات التي تشهدها المنطقة حاليا نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، مثل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية تتطلب عملا عربيا متكاملا لمواجهتها.

وأضاف ولي العهد الأردني إلى أهمية التوصل لحلول تعيد الأمن والاستقرار لكل من ليبيا واليمن، كما شدد على أهمية العمل العربي المشترك لإيجاد حل للأزمة في سوريا

السودان: نمر بمرحلة استثنائية ونسعى لأن نكون سلة غذاء العالم

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، إن السودان يمر حاليا بمرحلة استثنائية في تاريخه تتطلب أن يعمل الأشقاء جميعا مع القوى السياسية الوطنية لإنجاز الفترة الانتقالية وترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية

وأكد البرهان استعداد وجاهزية بلاده لتحقيق الشعار القديم والمتجدد ليكون «السودان سلة غذاء العالم».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعو لموقف عربي موحد

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في كلمته أمام القمة العربية إلي تبني موقف عربي موحد داعم لرحيل المرتزقة من ليبيا، كما شدد المنفي أهمية العمل في إطار وطني متوازن يضمن الانتقال السلمي للسلطة.

ولي العهد الكويتي: علينا الدفع بالعمل العربي المشترك

وقال ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته، إن القمة العربية تأتي في خضم تحديات ومخاطر تحيط بالعالم العربي، ومن السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة، ما يلزم الدول العربية الدفع بالعمل المشترك وزيادة التنسيق والتعاون للتعامل مع تلك التحديات.

الرئيس التونسي: العالم العربي يعيش أوضاع صعبة تفاقمت في السنوات الماضية

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والثلاثين، إن العالم العربي أصبح يعيش أوضاعا صعبة، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس التونسي إصرار القادة العرب خلال القمة على مواجهة كافة التحديات والعقبات

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان يعاني من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده يعاني حاليا من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أن ابنان حارب الأوبئة بأقل الإمكانيات وأصبح غير قادر الاستمرار.