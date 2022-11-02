للتعريف بالحوار الوطني.. نائب التنسيقية يلتقي أهالي «جزاية» بالجيزة

عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع أهالي قرية جزاية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لمناقشة مشاكلهم والتعرف على مطالبهم، في إطار جهود التنسيقية للتعريف بالحوار الوطني.

مشكلات أهالي القرية

خلال اللقاء، استمع النائب أحمد رمزي، إلى أبرز المشكلات التي تواجه أهالي القرية، من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ووصلات الغاز الطبيعي، كما استمع إلى مطالب الأهالي، بضرورة تطوير الطرق ومدارس القرية، وتوفير وسائل المواصلات.

وعرّف النائب أحمد رمزي، أهالي القرية بالحوار الوطني وأهدافه، مؤكدًا أنه يمثل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، ويعبر بشكل جاد عن مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيقية تقوم برفع مطالب الأهالي ومشاكلهم لمناقشتها في الحوار الوطني وصياغتها في توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني

وتطرق النائب أحمد رمزي، إلى ملف التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أن الحوار الوطني يضع قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياته، كما أن ملف التصالح في مخالفات واشتراطات البناء سوف تتم مناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة العامة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجلسات النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المواطنين لمعرفة آرائهم حول القضايا المطروحة على جلسات الحوار الوطني في جميع المحافظات، لتحقيق الهدف المنشود من السلم المجتمعي والتوافق الوطني حول مختلف القضايا العامة.