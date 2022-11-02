«التنسيقية» تشارك في ندوة بجامعة القاهرة استكمالا لجولات الحوار الوطني

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولات الحوار الوطني، حيث شارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوك هولهم إلى شرم الشيخ»، بمقر كلية التجارة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة.

أهداف التنسيقية وتشكيلها

وشرحت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهداف التنسيقية وتشكيلها، لافتة إلى أنهم متواجدين وسط الشباب ليكونوا جسورا بين أفكارهم وبين دوائر صنع القرار في كافة القضايا وخاصة المطروحة للحوار الوطني.

كما تحدثت النائبة عن جهود الحكومة استعدادا لمؤتمر المناخ cop 27، وجهود وزارة الخارجية في الإعداد لهذه القمة.

وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن محاور الحوار الوطني تستهدف بحث الشكاوى والمقترحات التي وردت إلى الأمانة الفنية من كافة المواطنين والفئات، مطالبا طلاب كلية التجارة في جامعة القاهرة بضرورة تكثيف مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

ودعا النائب أحمد فتحي، طلاب كلية التجارة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني وإبداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب

بدوره، أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب، وأوضح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دول تدفع مليارات لنشر ثقافة اللاوعي، وهدم المجتمعات، مؤكدا أهمية دور الإعلام في نشر الوعي.

وأشاد النائب نادر مصطفى، بإطلاق قناة القاهرة الإخبارية، لتكون صوت مصر حول العالم، وفى كافة المحافل الدولية كما أشاد بالحوار الوطني، موضحا أنه يستهدف الاستماع للمشاكل وإيجاد حلول.

ولفت النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن مصري، وتطوير قرى الريف المصري وكذلك الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

قمة المناخ تستهدف خفض نسبة الانبعاثات

وأوضح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قمة المناخ cop 27 تستهدف تكاتف الجهود الدولية لخفض نسبة الانبعاثات، التي تؤدي للتغيرات المناخية، موضحا أن هناك عدد من المدن حول العالم مهددة بالغرق والاختفاء بسبب التغيرات المناخية، كما أشاد باستعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد عزمي، أن استضافة مصر لقمة المناخ، تؤكد مدى قوة الدولة المصرية واقتصادها الوطني، مستطردا: «نأمل أن يحقق المؤتمر المرجو منه في خفض نسب الانبعاثات والتصدي لقضية التغيرات المناخية».

وفى ختام اللقاء، كرم عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركين في اللقاء.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.