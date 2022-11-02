بمشاركة 10 آلاف متسابق ومتسابقة من ٤٠ دولة.. وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن أول وأكبر أولمبياد للياقة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول وأكبر أولمبياد للياقة التنافسية "Olympic Fit" للياقة، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من 40 دولة.

وينظم البطولة الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة eswcf، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة IF3، وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، (بناء الإنسان..الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوي البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

حضر فعاليات المؤتمر أدم الزغبى مؤسس بطولة "ELFIT"، وبليغ أبو عايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، و المهندس شريف طه رئيس قطاع التطوير بشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، وعدد من الرعاة ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، ولفيف من السادة الإعلاميين، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة.

فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى "إن الوزارة مستمرة فى سياستها بالاهتمام بالصحة العامة للشباب، ونشر ثقافة الممارسة الرياضة داخل المجتمع ، واستضافة البطولات الدولية، والتي تهدف إلى دعم السياحة الرياضية".

أشاد وزير الشباب والرياضة بالنشاط المكثف والملحوظ للاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، والإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في الفعاليات التى ينظمها الاتحاد على مستوى الاحتراف والهواه.

وتضم الفاعليات بطولة "الجمهورية للياقة التنافسية" المؤهلة لبطولة العالم بالمكسيك، بنظام الـ"أون لاين" بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وتنظيم مارثون للجري فى محمية "وادي دجلة" بمشاركة 1000 متسابق ومتسابقة فى إطار دعم مؤتمر المناخ، بجانب تنظيم 8 بطولات متنوعة فى نادى "النادى" بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى ، بمشاركة 4000 آلاف لاعب ولاعبة مصريين وأجانب يمثلون 40 دولة، وهي، بطولة "الفيت للياقة التنافسية" Elfit وتتضمن المنافسات (جري – سباحة - رفع أثقال - لياقة تنافسية)، والمؤهلة لبطولة "الكروس فيت" العالمية، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man،ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جري -سباحة-دراجات )، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.

وقدم آدم الزغبى مؤسس بطولة "ELFIT"الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة وجميع الرعاة المساهمين فى تنفيذ البطولة، والتى شهدت تطورا كبيرا من حيث أعداد المشاركين ومستوى المنافسات المختلفة.

فيما أوضح بليغ أبو عايد أن الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة يتواجد للعام الثالث على التوالي فى العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من وزير الرياضة لتنفيذ مجموعة من البطولات فى إطار نشر ثقافة الممارسة الرياضية ، متطرقاً إلى الإنجازات التى حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

قال المهنس شريف طه، رئيس قطاع التطوير لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن رعاية الشركة لهذه البطولة، يؤكد أن شركات التطوير العقاري لم تعد بمعزل عن المجالات الأخرى، وصار لديها اهتمامات بالنواحي الاجتماعية والرياضية، وغيرها، خاصة تلك المجالات التي تعمل الدولة المصرية على تطويرها وتنميتها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما أن رعاية سيتي ايدج للتطوير العقاري لحدثELFIT Crossfit Championship الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للياقة البدنية، يعد انعكاسًا لسعينا الدائم لدعم هذه الرياضة في مصر، خاصة وأنها من الرياضات التي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة لكل من يمارسها بمختلف الفئات العمرية.

ومن المقرر تنظيم بطولة الجامعات للياقة التنافسية، بمشاركة 1000 طالب وطالبة، ودوري المدارس للياقة التنافسية، بمشاركة 700 طالب وطالبة، ودوري مراكز الشباب للياقة التنافسية، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وبطولة الجائزة الكبري للمحترفين، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وبطولة juniors للياقة التنافسية، بمشاركة 900 طفل وطفلة، وذلك خلال شهر يناير المقبل.