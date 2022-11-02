تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بورسعيد تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني

اختتمت اليوم فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمهها في إطار الحوار الوطني بمحافظات مصر.

حضر الفعالية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ وأحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بمجلس أمناء الحوار الوطني ومحمد السباعي ومحمد فريد عضوا مجلس الشيوخ، وخالد بدوي عضو مجلس النواب و المهندس احمد صبري مسئول تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ومصطفى جبر واسلام زيدان وإبرام عبدالمسيح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعدد من الشباب وطلاب الجامعات والمدارس والقيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، معربا عن فخره بجهودهم في الحوار الوطني، وزيارة 27 محافظة للتعرف على المشكلات وآراء المواطن على أرض الواقع، فضلا عن وضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني، الذي يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بهم لأنهم يستكملون خطة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية.

تنمية محور قناة السويس

وأكد «الغضبان» أن ما شهدته الدولة منذ تولي السيسي في عام 2014، من إنجازات منها حفر قناة السويس الجديدة، في وقت قياسي مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة أكبر ميناء محوري وأنفاق 3 يوليو، والتي تعد كبرى المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، كما لفت إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع الأساس والبنية التحتية في كافة المجالات، وتمت إقامة مدن جديدة ومنظومة غير مسبوقة من الطرق والكباري تكلفت مليارات الجنيهات، وذلك من أجل مستقبل الشباب.

معركة وعي

وأكد محافظ بورسعيد أننا نشهد حاليا معركة وعي والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، قائلا إن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراض جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة، والتي جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة منها حقل ظهر والبنية التحتية والتحول الرقمي، ولفت أن الرئيس وجه بتحصين أبنائنا من خلال الحوار الوطني منوها بأننا حاليا نشهد معركة وعي، بالتزامن مع إقامة مؤتمر قمة المناخ، ويؤكد على ثقل مصر السياسي والاقتصادي وتأثيرها الدولي، وقال إن الرئيس جعلنا نعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة المواطن أولا.

ووجه أحمد فتحي الشكر للمحافظ على إقامة الحوار الوطني ببورسعيد، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية لتوسيع قاعدة المشاركة ، مشيرا إلى أن الهدف من الندوة لتعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية وإيصالها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف على هذه المشكلات وتلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار، ودعوته للحوار الوطني، وتوجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة وطرحوا العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في مختلف القطاعات.