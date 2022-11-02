تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مقترحات طلاب جامعة السادات حول الحوار الوطني

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، حول الحوار الوطني، وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

مقترحات طلاب جامعة السادات من الحوار الوطني

تناولت الجلسة النقاشية عددا من المحاور المهمة التي طرحها الطلاب، منها مشكلة التنمر داخل الجامعة، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى القضايا السكانية، ومشكلة الطلاق، ودور التعليم في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع للحفاظ على القيم من خلال المناهج الدراسة، ومشكلة الدروس الخصوصية ودور مراكز الشباب في اكتشاف الطاقات بالقرى والنجوع.

شارك بالجلسة، أعضاء مجلس النواب، النائبة مارثا محروس، والنائبة رشا كليب، وأعضاء مجلس الشيوخ، النائبة راجيه الفقي، والنائب محمود تركي، وعضو التنسيقية إبراهيم موسى، وبحضور الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، والدكتور شريف على نائب رئيس الجامعة.

جلسات التنسيقية حول الحوار الوطني

وتأتي الجلسة ضمن سلسة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.