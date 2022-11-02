تنسيقية شباب الأحزاب في بورسعيد تناقش قضية تطوير التعليم

عقدت لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بمحافظة بورسعيد، ندوة ناقشت قضية تطوير التعليم في مصر، وتخفيف المناهج الدراسية بداية من المرحلة الأساسية حتى التعليم الثانوي، وأهمية ربط التعليم الصناعي بسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب.

محافظ بورسعيد يحضر المناقشة

حضر الندوة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد عضو الشيوخ وكيل لجنة حقوق الإنسان وخالد بدوى عضو النواب عضو الشباب والرياضة بالمجلس وأحمد صبري مسؤول تنظيم تنسيقية.

6 أشهر من الحراك السياسي

وأكد محمود القط أن الحوار الوطني الذي دعا لتدشينه الرئيس السيسي انطلق منذ 6 أشهر من العمل والحراك السياسي، ونوجد اليوم في بورسعيد ضمن جولات التنسيقية إلى مختلف المحافظات لمعرفة متطلبات اقتراحات ومشكلات المواطنين خاصة الشباب ونقلها إلى البرلمان والمسؤولين، مشيدًا بأن بورسعيد خلال فترة قصيرة أصبحت قاطرة التنمية.

وتناولت المناقشات أهمية الوعي السياسي لدى الشباب في مرحلة الجامعة، وتدريس مادة حقوق الإنسان ضمن مواد الدراسة حتى لا يتعرضوا لمخربي والعقول ومروجي الأفكار المتطرفة.