«تنسيقية شباب الأحزاب» تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقصر ثقافة شبين الكوم

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بقصر الثقافة، حول الحوار الوطني، إذ استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر مكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، على هامش حضور فعاليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة المنوفية.

محافظ المنوفية يشيد بالدور المميز لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

وفي مستهل لقائه، رحب محافظ المنوفية بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أرض المنوفية، مشيداً بالدور المميز والرائد لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة وطنية لتجعل صوت الشباب مسموعا وتضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بوجود ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمحافظة نائباً للمحافظة، مشيراً إلى أنه لابد أن يأخذ المسئول وظيفته كرسالة للتنمية والسعي نحو تحسين أحوال المواطنين، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب للعمل في مجال الشأن العام والمشاركة في صنع اتخاذ القرار.

ومن جانبهم، أشاد وفد التنسيقية بجهود المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية المهمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة للوفد تقديراً لمجهوداتهم على أرض الواقع.

وعقب اللقاء شهد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني «الحوار الوطني - الطريق نحو الجمهورية الجديدة» بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة مدينة شبين الكوم.

سلسلة نقاشات وحوارات وطنية

وضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، وكلا من النائبة أميرة صابر والنائب خالد بدوي، أعضاء مجلس النواب.

ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي والنائب محمود تركي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمحافظة.

تأتي تلك الفاعلية ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.