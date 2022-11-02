تنسيقية شباب الأحزاب تناقش قضايا الحوار الوطني مع قيادات حزب «المؤتمر»

استقبل حزب المؤتمر، بمقره، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

مقترحات حزب «المؤتمر» في الحوار الوطني

تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المؤتمر في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاث، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.