أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. بورسعيد ورفح ووسط سيناء

بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد هذه الأيام، يبحث المواطنون عن أماكن سقوط الأمطار غدًا بالمحافظات، وذلك عقب تعرض عدة محافظات من الوجه البحري اليوم وأمس لأمطار خفيفة إلى رعدية على محافظات دمياط والغربية وكفر الشيخ.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، قبل قليل، حول أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، والتي تتفاوت شدتها من محافظة إلى أخرى، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار في محافظات الصعيد ليسود بها طقس بارد مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وذكر بيان هيئة الأرصاد تساقط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية «بورسعيد ورفح ووسط سيناء»، حيث تصل نسبة سقوطها إلى 30% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا بالمحافظات الوجه البحري

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات الصعيد، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية مع تعرضهم لطقس غائم جزئيا.

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، لتكون محافظتي أسوان، الوادي الجديد الأعلى في درجات الحرارة، بينما تتعرض سانت كاترين لأقل درجة حرارة، وهي 21 درجة مئوية.