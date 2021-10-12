منال عوض: دمياط موطن أحد أهم المشروعات القومية في مصر

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بجلسة حوار المائدة المستديرة لرؤساء البلديات التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ومدينة فيينا، عبر شبكة الإنترنت، وذلك كجزء من حدث «جسر المدن».

يهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول الإجراءات الملموسة التي تتخذها المدن، لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك في محاولة لمتابعة الاقتصاد المرن والشامل والمساواة بين الجنسين والتعافي والأخضر.

وخلال المؤتمر ألقت «محافظ دمياط»، كلمة تحدثت خلالها عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، جاء نصها: «دمياط هي موطن أحد أهم المشروعات القومية في مصر وهي مدينة دمياط للأثاث المقامة على مساحة 331 فدان، حيث تتضمن عدد من المساحات لإقامة أكبر مول للأثاث في مصر وفندقين، إلى جانب المركز التكنولوجي المُقام داخل المدينة، وذلك لاختبار جودة المنتج النهائي طبقاً لمعايير محددة، كما تضم المدينة 1500 ورشة ومراكز خدمية، فضلاً عن وضع التصميمات النهائية لإقامة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية، بالتعاون مع الجانب الإيطالي».

فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية

وأشارت «محافظ دمياط»، خلال كلمتها إلى أن المدينة تم إنشاؤها خارج الكتلة السكانية في دمياط، منوهة إلى أن هناك أهداف رئيسية لبناء تلك المدينة يأتي من بينها، فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية والمنافسة بها، وتمكينه من تلبية المعايير الدولية، فضلاً عن تحويل الطبيعة الخاصة بورش العمل من كونها أحد العوامل التي تضر بالبيئة لتصبح صديقة للبيئة.