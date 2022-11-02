أسعار الأسماك في دمياط اليوم.. البلطي بـ35 والدنيس بـ80 جنيها

شهدت أسعار بورصة الأسماك في محافظة دمياط، استقرارًا نسبيًا في معظم الأصناف، صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انتعشت فيه حركة البيع في سوق القنطرة، وسط إقبال مئات الأهالي بسبب كثرة المعروض.

ويقول علي شطا، بائع أسماك، إن أهالي دمياط يفضلون هذا الوقت من العام للشراء، بسبب الأسماك المتواجدة وعلى رأسها، البوري الذي يتفنن الناس في طهيه سواء على طريقة «الصيادية» أو القلي أو الشوي، إلى جانب الهليلي والسهيلي والقاروص والدنيس والبطارخ.

أسعار الأسماك اليوم في دمياط

وأضاف «شطا»، أن الأسعار مستقرة بسبب كثرة المعروض، لافتًا إلى أن غياب بعض الأصناف أو ندرتها وراء زيادة سعرها مقارنة بمثيلاتها، ومنها البربوني والوقار.

وعن أسعار السوق اليوم، بيّن أن سعر كيلو البطارخ بلغ 450 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو البوري إلى 80 جنيها، واستقر القاروص عند 120 جنيهًا والشبار 30 جنيهًا، والبربوني 60 جنيهًا والطوبارة 50 جنيهًا.

الدنيس يصل إلى 120 جنيهًا

وأوضح أن سعر كيلو الدنيس يتراوح من 80 جنيهًا حتى 120 جنيهًا بحسب الحجم، بينما البلطي الكبير بـ 35 جنيهًا، والكابوريا 60 جنيهًا «للإناث»، و40 جنيهًا للذكور، والجمبري يتراوح من 80 جنيهًا إلى 200 جنيه، بحسب الحجم والنوع، والسهيلي 120 جنيهًا، والمكرونة بـ 30 جنيهًا، والشيكال بـ 25 جنيهًا.

من جانبه، قال ماجد البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، إن الأسعار مستقرة بسبب كثرة أصناف هذا الموسم، خصوصًا مع استمرار حركة بوغاز عزبة البرج، رغم سوء الأحوال الجوية في بعض الأحيان، والتزام مراكب الصيد بالعمل.

وأوضح «البداوي»، أن هناك أسماك تختفي في هذا التوقيت من الموسم، وبسبب عدم وجود مزارع لهذه الأصناف يرتفع سعرها في الأسواق بسبب ندرتها، وعلى رأسها البربوني، بينما تعمل المزارع السمكية على خفض واستقرار الأسعار، في كثير من الأحيان.

وأكد أن أهالي المحافظة يقبلون على شراء الأسماك لأنها ضيف دائم على موائدهم، كما تنتعش حركة المبيعات في السوق بسبب المطاعم المنتشرة في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.