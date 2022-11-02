توافق «السيسي - تبون» للتنسيق في القضايا الإقليمية بين مصر والجزائر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى مع الجزائر، على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، اتساقاً مع عمق أواصر الأخوَّة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى مساندة مصر للرئاسة الجزائرية للقمة بما يدعم أطر وآليات العمل العربى المشترك ويخدم المصالح العربية، لا سيما خلال تلك الفترة التى تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة غير مسبوقة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى هنأ «تبون» بعيد الاستقلال الجزائرى، معرباً عن خالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

من جانبه، رحب «تبون» بزيارة «السيسى» إلى الجزائر، مؤكّداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك فى شتى المجالات.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، إذ جرى تأكيد أهمية مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على كل الأصعدة، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأكّد الجانبان فى السياق ذاته ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكرى والمعلوماتى بين البلدين، وكذا تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.