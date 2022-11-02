قيس سعيد لـ الرئيس السيسي: تونس تتطلع للاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه، الأربعاء، مع الرئيس التونسى قيس سعيد، سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة فى مختلف المجالات، كما تشاورا بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، ودعم مصر لجميع الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

وأضاف أن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلاً عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسى الشقيق.

من جانبه، أكد «سعيد» عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة فى مكافحة الإرهاب والتطرف.