اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رسائل السيسي في قمة «لمّ الشمل»
كتب:
محمود البدوي
08:49 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 3 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- السيسي يتعهد: «معاً نحمي مقدّرات الشعوب العربية»
- رؤية مصرية لحل مشكلات العرب في قمة «لمّ الشمل»: بالتعاون نقضي على الإرهاب ونحمي حقوق الإنسان والكيان العربي
- أبرزها توطيد العلاقات العربية وحماية الهوية
- السيسي يضع 3 محاور لإنهاء الأزمة الليبية سياسياً واجتماعياً وعسكرياً
- خبراء في الملف الليبي: مصر تقدم ما لم تقدمه دولة أخرى والرئيس يحافظ على الشعب ويسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة
- التكامل العربي يتحقق بزيادة التجارة البينية واعتماد الموارد الوطنية وتقليل الاستيراد
- خبراء: كلمة السيسي استهدفت التشارك العربي بضخ مزيد من الاستثمارات
- أسلحة مصر لتحقيق استقرار المنطقة تعتمد على الدبلوماسية الرئاسية وتجربة متفردة في مكافحة الإرهاب
- خبراء: لسنا ضد السد الإثيوبي.. ولكن دون الإضرار بحقوقنا.. والدولة قادرة على دعم أمنها الغذائي ومواجهة أزمة الطاقة
- تكليفات رئاسية للحكومة بالتوسع في منافذ بيع السلع.. و«مدبولي»: نتوقع انخفاض الأسعار بعد قرارات «المركزي»
- رئيس الوزراء للمواطنين: «بلغوا عن أي محل يبالغ في السعر.. ومناقشة زيادة أجور القطاع الخاص قريباً»
- الأشجار.. «رئة الأرض» على مائدة «COP27»
- الأهلي يفوز على الداخلية برباعية ويتصدر الدوري
- وزير الدفاع يشهد مشروعاً لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
الصفحة الثانية
- التحالف الوطني والنقابات: «نعم للتنمية.. لا للفوضى»
- «أمناء الحوار»: هدفنا الخروج بحزمة تشريعات وقوانين
- «المعلمين»: قدمنا مطالبنا لـ «الحوار».. وأبرزها تجريم الاعتداء على المدرسين
- «الاجتماعيين»: المشروعات القومية نقلة اجتماعية غير مسبوقة
- «الزراعيين»: الحوار الوطني طريق مصر نحو «الجمهورية الجديدة»
- لقاءات جماهيرية لـ «حياة كريمة» بقرى المحافظات
الصفحة الثالثة
- رسائل السيسي في قمة «لمّ الشمل»
- أبرزها توطيد العلاقات العربية وحماية الهوية وصون حقوق الشعوب ومقدراتها
- الجزائر.. توافق «السيسي - تبون» للتنسيق في القضايا الإقليمية
- تونس: نتطلع للاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر
- العراق.. السيسي: من الثوابت دعم وحدة وسيادة «بغداد»
- اليمن.. أمن واستقرار بلدكم من أمن مصر ونسعى لضمان وحدة أراضيكم
- مصر تؤكد حرصها على دولة الصومال الموحدة والقوية
- الأردن.. استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات
الصفحة الرابعة والخامسة
- «خريطة السيسي» لحل الأزمة الليبية: 3 محاور سياسية واجتماعية وعسكرية
- السفير الفلسطيني السابق: مصر تدعم فلسطين في كل المحافل العربية والعالمية
- خبراء: لسنا ضد السد الإثيوبي.. ولكن دون الإضرار بحقوقنا
- التكامل العربي بتعزيز التجارة البينية واعتماد الموارد الوطنية وتقليل الاستيراد
- باحث في العلاقات الدولية: مصر قادرة على دعم أمنها الغذائي من خلال التكامل العربي
- أسلحة مصر لتحقيق استقرار المنطقة: دبلوماسية رئاسية وتجربة متفردة في مكافحة الإرهاب
الصفحة السادسة
- «التشجير» يتصدّر مناقشات قمة «المناخ» بشرم الشيخ.. وعرض المبادرات المصرية والأفريقية
- «الجيلاني»: نستهلك مليون متر مكعب سنوياً من الأخشاب.. وتشجير الطرق والترع يخدم التنمية
- رئيس «قسم بحوث الأشجار والغابات»: قوانين التشجير الحالية منتهية الصلاحية.. والأمل في «مقترح القانون الجديد»
- «عبدالدايم»: يدعم نجاح المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ويحقق «الاكتفاء الذاتي»
- صاحب مبادرة «أول قانون للتشجير»: التشريع المرتقب يوفر لمصر 3 مليارات دولار سنوياً قيمة استيراد أخشاب
الصفحة السابعة
- «الوطن» تنشر آخر نسخة من مقترح «قانون الغابات والتشجير المصري 2022»
- «بحوث الأشجار»: إقراره ضرورة لمواجهة تغير المناخ وتوفير المياه وترشيد الطاقة
- رحلة «30 عاماً» لإصدار أول قانون للتشجير في مصر.. من قمة «الأرض» إلى «المناخ»
- إقرار القانون سيضمن تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر من الأخشاب ومنتجاتها
- نائبة برلمانية: القانون يُقلّل تأثير تغير المناخ على الحاصلات الزراعية والمواطنين
- فريدي البياضي: سأتقدم بمقترح يدعم إصدار قانون مستقل للتشجير
- عضو «دفاع النواب»: يجب دعم COP27 بحزمة تشريعات وقرارات تنفيذية لحماية البيئة
الصفحة الثامنة والأخيرة
- من وحي «البرلس» .. إبداعات على جدران «أرض البطولات»
- 25 فناناً عالمياً يشاركون في الملتقى التاسع.. ويحولون المدينة إلى لوحة
- «تنظيف الفراخ» يفجّر مواهب «آية» على الكورنيش: صورة للذكرى
- «وراها بطولة».. خذوا الحكمة من محاربات السرطان
- «أحمد» يحافظ على البيئة بدماغه: «باسكت ذكي للقمامة»
- أشجار مثمرة في فناء مدرسة: «اتحضر للأخضر»