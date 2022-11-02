اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رسائل السيسي في قمة «لمّ الشمل»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 3 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- السيسي يتعهد: «معاً نحمي مقدّرات الشعوب العربية»

- رؤية مصرية لحل مشكلات العرب في قمة «لمّ الشمل»: بالتعاون نقضي على الإرهاب ونحمي حقوق الإنسان والكيان العربي

- أبرزها توطيد العلاقات العربية وحماية الهوية

- السيسي يضع 3 محاور لإنهاء الأزمة الليبية سياسياً واجتماعياً وعسكرياً

- خبراء في الملف الليبي: مصر تقدم ما لم تقدمه دولة أخرى والرئيس يحافظ على الشعب ويسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة

- التكامل العربي يتحقق بزيادة التجارة البينية واعتماد الموارد الوطنية وتقليل الاستيراد

- خبراء: كلمة السيسي استهدفت التشارك العربي بضخ مزيد من الاستثمارات

- أسلحة مصر لتحقيق استقرار المنطقة تعتمد على الدبلوماسية الرئاسية وتجربة متفردة في مكافحة الإرهاب

- خبراء: لسنا ضد السد الإثيوبي.. ولكن دون الإضرار بحقوقنا.. والدولة قادرة على دعم أمنها الغذائي ومواجهة أزمة الطاقة

- تكليفات رئاسية للحكومة بالتوسع في منافذ بيع السلع.. و«مدبولي»: نتوقع انخفاض الأسعار بعد قرارات «المركزي»

- رئيس الوزراء للمواطنين: «بلغوا عن أي محل يبالغ في السعر.. ومناقشة زيادة أجور القطاع الخاص قريباً»

- الأشجار.. «رئة الأرض» على مائدة «COP27»

- الأهلي يفوز على الداخلية برباعية ويتصدر الدوري

- وزير الدفاع يشهد مشروعاً لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

الصفحة الثانية

- التحالف الوطني والنقابات: «نعم للتنمية.. لا للفوضى»

- «أمناء الحوار»: هدفنا الخروج بحزمة تشريعات وقوانين

- «المعلمين»: قدمنا مطالبنا لـ «الحوار».. وأبرزها تجريم الاعتداء على المدرسين

- «الاجتماعيين»: المشروعات القومية نقلة اجتماعية غير مسبوقة

- «الزراعيين»: الحوار الوطني طريق مصر نحو «الجمهورية الجديدة»

- لقاءات جماهيرية لـ «حياة كريمة» بقرى المحافظات

الصفحة الثالثة

- رسائل السيسي في قمة «لمّ الشمل»

- أبرزها توطيد العلاقات العربية وحماية الهوية وصون حقوق الشعوب ومقدراتها

- الجزائر.. توافق «السيسي - تبون» للتنسيق في القضايا الإقليمية

- تونس: نتطلع للاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر

- العراق.. السيسي: من الثوابت دعم وحدة وسيادة «بغداد»

- اليمن.. أمن واستقرار بلدكم من أمن مصر ونسعى لضمان وحدة أراضيكم

- مصر تؤكد حرصها على دولة الصومال الموحدة والقوية

- الأردن.. استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات

الصفحة الرابعة والخامسة

- «خريطة السيسي» لحل الأزمة الليبية: 3 محاور سياسية واجتماعية وعسكرية

- السفير الفلسطيني السابق: مصر تدعم فلسطين في كل المحافل العربية والعالمية

- خبراء: لسنا ضد السد الإثيوبي.. ولكن دون الإضرار بحقوقنا

- التكامل العربي بتعزيز التجارة البينية واعتماد الموارد الوطنية وتقليل الاستيراد

- باحث في العلاقات الدولية: مصر قادرة على دعم أمنها الغذائي من خلال التكامل العربي

- أسلحة مصر لتحقيق استقرار المنطقة: دبلوماسية رئاسية وتجربة متفردة في مكافحة الإرهاب

الصفحة السادسة

- «التشجير» يتصدّر مناقشات قمة «المناخ» بشرم الشيخ.. وعرض المبادرات المصرية والأفريقية

- «الجيلاني»: نستهلك مليون متر مكعب سنوياً من الأخشاب.. وتشجير الطرق والترع يخدم التنمية

- رئيس «قسم بحوث الأشجار والغابات»: قوانين التشجير الحالية منتهية الصلاحية.. والأمل في «مقترح القانون الجديد»

- «عبدالدايم»: يدعم نجاح المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ويحقق «الاكتفاء الذاتي»

- صاحب مبادرة «أول قانون للتشجير»: التشريع المرتقب يوفر لمصر 3 مليارات دولار سنوياً قيمة استيراد أخشاب

الصفحة السابعة

- «الوطن» تنشر آخر نسخة من مقترح «قانون الغابات والتشجير المصري 2022»

- «بحوث الأشجار»: إقراره ضرورة لمواجهة تغير المناخ وتوفير المياه وترشيد الطاقة

- رحلة «30 عاماً» لإصدار أول قانون للتشجير في مصر.. من قمة «الأرض» إلى «المناخ»

- إقرار القانون سيضمن تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر من الأخشاب ومنتجاتها

- نائبة برلمانية: القانون يُقلّل تأثير تغير المناخ على الحاصلات الزراعية والمواطنين

- فريدي البياضي: سأتقدم بمقترح يدعم إصدار قانون مستقل للتشجير

- عضو «دفاع النواب»: يجب دعم COP27 بحزمة تشريعات وقرارات تنفيذية لحماية البيئة

الصفحة الثامنة والأخيرة

- من وحي «البرلس» .. إبداعات على جدران «أرض البطولات»

- 25 فناناً عالمياً يشاركون في الملتقى التاسع.. ويحولون المدينة إلى لوحة

- «تنظيف الفراخ» يفجّر مواهب «آية» على الكورنيش: صورة للذكرى

- «وراها بطولة».. خذوا الحكمة من محاربات السرطان

- «أحمد» يحافظ على البيئة بدماغه: «باسكت ذكي للقمامة»

- أشجار مثمرة في فناء مدرسة: «اتحضر للأخضر»