مصر تتصدر قائمة أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر خلال 2023

تحت عنوان «25 مكانا وتجربة مذهلة لعام 2023»، نشر موقع «ناشيونال جيوجرافيك» تقريرا مصورا ضم قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، التي أوصى بزيارتها في عام 2023، وجاء المقصد السياحي المصري ضمن القائمة.

وسَلط التقرير الضوء على المتحف المصري الكبير، الذي ينتظر العالم افتتاحه، وطريق الكباش بالأقصر الذي جرى افتتاحه العام الماضي، منوهًا بأنهما يمثلان عاملين مهمين في أن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي تشتهر بالسياحة الثقافية، التي يجب زيارتها عام 2023.

أشار التقرير إلى أن القائمة تُلقي أيضا الضوء على المقاصد السياحية التي لديها جهود مجتمعية للحفاظ على البيئة والتراث إلى جانب الاهتمام بالسياحة البيئية والاستدامة.