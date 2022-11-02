تفاصيل مسابقة iron man.. تستضيفها الغردقة لترويج السياحة

تستعد مدينة الغردقة لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي، وهي مسابقة «إيرون مان» في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالي وهي واحدة من سلسلة سباقات «IRON MAN» وذلك بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بهدف الترويج والدعاية للسياحة في البحر الأحمر.

حسب فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فإن بطولة «إيرون مان» التي تستضيفها الغردقة، تبدأ فعالياتها في 17 نوفمبر الجاري 2022 بمنطقة سهل حشيش تضم 1000 مشترك تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و72 عاما من 38 دولة في أكبر حدث رياضى عالمى لمسابقات الترايثلون ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية.

المسابقة هي إحدى فعاليات النسخة الثانية لمهرجان البحر الأحمر 2022، والتي تشمل رياضة قفز المظلات، رياضات جوية، رياضات محركات ودرجات نارية، رياضات شاطئية وغيرها، والتى تقام على أرض مدينة الغردقة.

تلقى البطولة في الغردقة اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية والمحلية وتعد سلسلة سباقات IRON MAN 70.3 هي السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات الترايثلون.

مصر استطاعت الفوز بتنظيم البطولة لمدة 10 سنوات

تشمل فعاليات المسابقة سباقا للسباحة لمسافة 2 كيلو، سباق دراجات لمسافة 90 كيلو، ركض مسافة 21 كيلو، ومصر استطاعت الفوز بتنظيم البطولة لمدة 10 سنوات، وهو حدث عالمى.

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والاهتمام بالنظافة والتنسيق مع مديرية الصحة والحماية المدنية للتأمين الطبى الكامل ، ومديرية الأمن ، وممثلي وزارة السياحة والطيران المدنى ، والإسعاف ، ووزارة الاتصالات ، للوقوف على أهم الإجراءات الاستباقية لهذا الحدث الرياضى العالمى.