نقيب الإعلاميين في حديثه عن قمة المناخ: علينا الفخر بالبلد والرئيس

ألقى طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، محاضرة عن التغيرات المناخية «الأسباب- التداعيات- الجهود المبذولة»، بكلية رمسيس للبنات بغمرة، وتحدث بصورة وافية عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على العالم.

وقال إن الموضوع أكبر وأخطر على البشرية بصفة عامة، وعلى دول العالم النامي بصفة خاصة، إذ أن هناك مثلث مترابط في هذا الإتجاه، يضم ثلاثة عناصر رئيسية، وهي «الغذاء- الطاقه -والمناخ»، وكيف يؤثر التغيير المناخي على إنتاجية الغذاء وجودته على المستوى العالمي، وكيف أن الطاقة أيضا وتحديدا الطاقة التقليدية، تعتبر عنصراً أساسياً في الخلل المناخي الذي يشهده العالم.

مؤتمر المناخ

أضاف طارق سعدة، أنه يجب أن نوجه التحية للدولة المصرية، التي بذلت مجهودا كبيرا للحصول على شرف استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الأممي الخاص بالبيئة والمناخ «cop 27»، الذي سيحضره ممثلون الـ197 دولة، بين ملوك ورؤساء وشخصيات رفيعة المستوى على مستوى العالم.

وأكمل نقيب الإعلاميين، أن الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما أن تظل الدولة المصرية كبيرة في محيطها الإقليمي والدولي، وتنظيمنا لهذا المؤتمر الأممي خير دليل على هذا.

وأضاف أن الرئيس السيسي لا يحمل أعباء وهموم المصريين فقط، بل يهتم بالقضايا الإنسانية على مستوى العالم، ويبحث دائما عن مصالح إفريقيا السمراء، ويدافع ويطالب بحقوقها دولياً وأمميا، وسيظهر ذلك جليا في «cop 27» المقبلة على أرض مصر بشرم الشيخ الخضراء، فتحية واجبة أيها الشباب للرئيس السيسي، رئيس دولتنا العزيزة وقائد مسيرة تنميتها.

وأوضح نقيب الإعلاميين «علينا أن نفخر ببلدنا وبرئيسنا، الذي يصر دوما أن تكون مصر في مكانتها اللائقة بها إقليميا ودوليا».

إنجازات ونهضة شاملة

وأردف اكتبوا عن بلادكم بكل فخر واعتزاز ، انقلوا لأقرانكم وللعالم أجمع ما يحدث من إنجازات ونهضة شاملة في مختلف المجالات .

الجدير بالذكر، أن هذا اللقاء عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبدعوة كريمة وبحضور الدكتور القس استفانيوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس باسم بشرى الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلية، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي لمجلس المؤسسات التعليمية الإنجيلية.