محافظ الإسكندرية: استقبلنا 3 ملايين مُصيف خلال موسم 2022

أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالموسم الصيفي المنتهي 2022، موضحا أن شواطئ المحافظة استقبلت 3 ملايين مصيف خلال الموسم، وتوجه بالشكر للقائمين على بذل الجهد الكبير في استقبال هذه الأعداد من الزائرين.

ووجه «الشريف» الشكر لمن أسهموا في نجاح موسم الصيف «الأمن - شركة مياه الشرب - الرصد البيئي - الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ - شركة نهضة مصر - مرفق الإسعاف - بعض جمعيات المجتمع المدني»، بالإضافة إلى العاملين بمنظومة الشواطئ.

خدمات يومية للمصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأضاف «الشريف» خلال كلمته مع ختام الموسم الصيفي، أنه تم تقديم خدمة يومية للمـواطنين توضح له حالة البحر ونسب إشغال الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية على الشواطئ ما جعل اسم المحافظة يتصدر عناوين الأخبار خلال موسم الصيف.

الشريف: الإسكندرية ظهرت بشكل لائق في الصيف

وأكد أن احتفالية اليوم في ختام الموسم الصيفي هي بمثابة تكريم لكل من شارك في إتمام موسم الصيف وظهور مدينة الإسكندرية بالشكل اللائق بها، كما تم تكريم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ما بذله خلال الموسم الصيفي.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن ذلك برز في العمل على منع بعض الموروثات والممارسات السيئة والعادات غير المقبولة التي يرفضها المجتمع السكندري لبعض مرتادي الشواطئ، مثل التجول بملابس البحر على طريق الكورنيش، وتداول الممنوعات والشيشة، وممارسة ابتزاز الجمهور بفرض إكراميات عليهم.