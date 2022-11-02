الإعلامي أحمد موسى: خطط الإخوان «خبيثة».. والشعب المصري واعي

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادَا على جماعة الإخوان الإرهابية بسبب دعواتهم للفوضى وهدم استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا وعي الشعب المصري بخططهم الخبيثة، مضيفا «11 -11 نهاية الإخوان» أصبح هو التريند اليوم، «ده شغال من إمبارح ومتصدر»، وذلك خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

وأضاف «موسى»، أن الداعين للتظاهرات والتخريب، هم من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد مرسي عيسى العياط، «دول جماعة الإخوان الإرهابية يا جماعة».

الإعلام المغرض لن يحرك ساكنا في قوة الدولة المصرية وشموخها

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المغرض لن يحرك ساكنا في قوة الدولة المصرية وشموخها.