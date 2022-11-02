محمد منير مرحبا بـ فتحي سلامة في مهرجان الموسيقى العربية: «صديق عمري رجع لي»

رحب الفنان الكبير محمد منير، بصديقه الموسيقار فتحي سلامة، خلال حفله الغنائي المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة.

وقال محمد منير: «فتحي سلامة صديق عمري رجع لي تاني»، ثم أكمل منير ترحيبه بفرقته وقدمها للجمهور واختتم كلمته بشكر الحاضرين.

ومن المقرر أن يشدو محمد منير، في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على الله».