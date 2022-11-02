بدون زيارات.. كواليس بروفات محمد منير لحفل الموسيقى العربية

علمت «الوطن» أن الفنان محمد منير اقتصرت بروفاته لحفله بمهرجان الموسيقى العربية على إقامتها في فيلته بالقاهرة دون الذهاب إلى دار الأوبرا المصرية.

محمد منير يجري بروفتين في منزله

وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن منير استقر على أداء بروفتين في منزله رفقة فرقته الموسيقية، حيث كان من المقرر أن يؤدي البروفة الرئيسية في الأوبرا إلا أنه استقر على تأديتها في المنزل لكي لا يذهب إلى الأوبرا إلا مرة واحدة وقت الحفل مساء اليوم.

منير كان قد منع أي شخص غريب من حضور البروفة إلا على فرقته فقط وهو كان السبب الرئيسي وراء عدم رغبته في إقامة البروفة في الأوبرا، حيث يرفض ظهور أي شخص في البروفة لا يعرفه.

مهرجان الموسيقى العربية انطلق في العشرين من الشهر الماضي

كان مهرجان الموسيقى العربية قد انطلق يوم الخميس قبل الماضي ويشارك فى المهرجان هذا العام عدد كبير من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.

كانت ليلة أمس قد شهدت حفلا غنائيا كبيرا للفنان اللبناني ملحم زين والفنانة المغربية جنات حيث قدم كل منهم مجموعة كبيرة من أهم وأشهر أغنياتهم.