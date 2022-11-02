حفل محمد منير بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. «كامل العدد»

أجرى مساء أمس الكينج محمد منير البروفة النهائية لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الــ31 من مهرجان الموسيقى العربية المقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية المستمرة حتى غدًا الخميس 3 نوفمبر.

وأجرى «منير» البروفة النهائية في منزله مع فرقته مساء أمس، وقدم عددًا كبيرًا من الأغاني ما بين الأغاني القديمة والحديثة ومن المقرر أن يغني الكينج عدد ضخم من أغانيه خلال الحفل.

ورفع الحفل لافتة كاملة العدد عبر مواقع الحجز الإلكترونية وشباك التذاكر بدار الأوبرا المصرية.

إقامة حفل محمد منير للمرة الثانية

وقالت جيهان مرسي مدير المهرجان لـ«الوطن»، إنهم سعيدون كإدارة مهرجان بإقامة حفل محمد منير للمرة الثانية ضمن أيام المهرجان، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري على حفل منير كبير وضخم منذ فتح باب الحجز الإلكتروني قبل المهرجان بحوالي أسبوعين، مشيرة أن اليوم سيكون حفل ضخم يليق باسم دار الأوبرا المصرية وباسم محمد منير.

شروط الأوبر لدخول الحفل

ومن المقرر أن يفتح المسرح أبوابه في تمام الساعة السابعة مساء وحددت دار الأوبرا عدة شروط لدخول الحفل ومن بينها

- ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد .

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.