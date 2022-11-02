محمد منير بـ مهرجان الموسيقى العربية: «أنا بتنفس مع جمهوري»

صعد الفنان محمد منير، في حفله بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة على نغمات أغنية «هيلا هيلا».

وشكر محمد منير، الجمهور الحاضر للحفل، قائلا: «أنا بتنفس مع جمهوري».

ومن المقرر أن يشدو محمد منير، في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على الله».