محمد منير يشدو بـ 14 أغنية في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. الليلة

حسم المطرب محمد منير، جدول أغنيات حفله في مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الـ 31، الذي يقام مساء اليوم، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يشدو محمد منير، في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على اللهكان».

واكتفى محمد منير، بإجراء بروفات الحفل في منزله بشكلٍ خاص، ولم يُجر بروفات في دار الأوبرا المصرية.

إقبال جماهيري على حضور حفل محمد منير

وكانت جيهان مرسي مدير المهرجان، قالت في تصريحات لـ «الوطن»، إنهم سعداء كإدارة مهرجان، بإقامة حفل محمد منير للمرة الثانية ضمن أيام المهرجان، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري على حفل محمد منير كبير وضخم منذ فتح باب الحجز الإلكتروني، قبل المهرجان بنحو أسبوعين.