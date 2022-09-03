أبرز أعمال علي عبدالخالق مع محمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف.. 14 فيلما

المخرج الراحل علي عبد الخالق، قدم عشرات الأعمال السينمائية الدرامية المهمة في مسيرته مع كبار نجوم الفن بمصر والوطن العربي.

كان من بين كل هؤلاء النجوم ثلاثة نجوم لهم مكانة خاصة في أفلامه وهم محمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف.

علي عبد الخالق قدم أبرز أفلامه مع نور الشريف

قدّم علي عبد الخالق مع نور الشريف أفلام «الحب وحده لا يكفي» عام 1980 و«العار» عام 1982 و«بئر الخيانة» عام 1987 و«جري الوحوش» عام 1987 و«الحقونا» عام 1989 و«الوحل» عام 1987.

وقدم مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أفلام «العار» عام 1982 و«الكيف» عام 1985 و«إعدام ميت» عام 1985 و«الجنتل» عام 1996 و«النمس» عام 2000.

«إعدام ميت» و«الكيف» أبرز أفلامه مع محمود عبدالعزيز

أما أفلامه مع أحمد زكي فأبرزها «شادر السمك» عام 1986 و«أربعة في مهمة رسمية» عام 1987 و«البيضة والحجر» عام 1990.

علي عبد الخالق كان قد قدم أول أفلامه «أغنية على الممر» الذي كان السبب في رفع الروح المعنوية للجنود على جبهات القتال في مصر وسوريا بعد نكسة 1967.

أول أفلامه كانت «أغنية على الممر» بعد نكسة 1967

وقدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان «أغنية على الممر» عن مسرحية بنفس الاسم للأديب «علي سالم»، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان كارلو في فاري السينمائي الدولي، وجائزة من مهرجان «طشقند» السينمائي.