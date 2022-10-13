محمد محمود عبدالعزيز يحصد جائزة التميز في «الفضائيات العربية»

يستعد الفنان محمد محمود عبد العزيز، لتكريمه في احتفالية مهرجان القنوات الفضائية، والمقرر أن تقام 22 من شهر أكتوبر الجاري، بإحدى الفنادق الكبرى، إذ حظى بجائزة التميز عن دوره، وأدائه في مسلسل «ملف سري»، بتصويت من الجمهور، إذ حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي بدوره وحظى على إعجاب عدد كبير من النقاد.

مسلسل «ملف سري»

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، في مسلسل «ملف سري»، وجرى عرض العمل رمضان الماضي، من بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل هشام سليم على هذه الدورة

وكانت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، صرحت بإطلاق اسم الفنان الكبير الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، تخليدًا لذكراها، وتقديرًا للأعمال التي قدمها خلال السنوات الماضية، وأثرى من خلالها السينما والدراما المصرية والعربية.

ويعتبر إطلاق اسم الفنان هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، أولى التكريمات التي يحظى بها سليم بعد رحيله، إذ بادرت إدارة المهرجان بإطلاق اسمه عليه باعتباره أحد العلامات المهمة في السينما والدراما في مصر خلال السنوات الماضية.