غلق 3 منشآت طبية مخالفة في كفر الشيخ «صور»

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 152 منشأة طبية

ومرت الحملة، على 152 منشآة طبية وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق منشآت مخالفة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق عدد 3 منشآت طبية مخالفة تُدار دون ترخيص، كما سيتم استصدار 47 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية المخالفة.