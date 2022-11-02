جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة لمواجهة الأفكار الهدامة على «السوشيال ميديا»

نظمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة تحت عنوان «الوسطية ومواجهة الأفكار الهدامة في السوشيال ميديا»، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف ضمن سلسلة ندوات القوافل الدعوية، والتي تأتي تباعاً بكليات الجامعة المختلفة، وذلك لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

تصحيح الأفكار الهدامة

وأكدت الدكتورة أميرة زايد، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية، أن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الشباب أمر مهم، وينبع من تداول معلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على إدارك بعض من الشباب.

أهمية التعلم في الإسلام

كما أشار فضيلة الشيخ عبدالقادر عبدالله سليم مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، أن الإسلام يدعو إلى العلم و تعلم كل ما هو حديث، كما أن التطور العلمى فى الحياة له أهمية بالغة من حيث التطور العلمى فى بناء الأوطان، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا أضرارها و منافعها و التأثير السلبى لها كثيرة ويجب تحري الدقة في كل ما يكتب أو يقال.

من جانبه، أوضح فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ أمثلة على إيجابيات وسلبيات «السوشيال ميديا»، مشيرًا إلى أن الشباب هم ذخيرة الأمة ومستقبلها و يجب عليهم ترك الميديا غير الهادفة والسلبية.