خريطة فصل التيار الكهربائي غدا عن 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تقطع الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الكهرباء عن 3 محافظات وذلك للصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء، لتوفير خدمة أفضل للمشتركين، بمحافظات الدقهلية، دمياط وكفر الشيخ التابعين لقطاع شمال الدلتا.

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي، وتستمر الصيانة الدورية للقرى والمدن بالتبادل، وذلك على مدار عدة أيام لتنتقل الصيانة لمدينة أخرى.

وتهيب الشركة بالمواطنين بالمراكز الخدمية والمستشفيات توفير مغذي بديل فترة فصل التيار الكهربائي.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن قطع الكهرباء عن شمال الدقهلية بمدينة الستاموني وشربين والمنزلة وليسا الجمالية، وذلك بقرى العزيزية وكفر الترعة الجديد والأمل ومنشية أبو ماضي والسعادة ودليل البحر وفليشو وأبو زيادة والفيروز والبركة، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

قطع الكهرباء غدا بالدقهلية

كما تنقطع الكهرباء على جنوب المنصورة وميت غمر والسنلاوين وطلخا بقرى الملحة والرحمانية وميت أبو خالد وكفر العرب ومنشية هلال وأبو شلوبة.

مواعيد قطع الكهرباء بدمياط

وصرحت محافظة دمياط بقطع الكهرباء غدا الخميس للصيانة بمدن دمياط الجديدة والروضة والشعراء بقرى عزبة الفران، وعزبة عطوة وعزبة حماد، ومحطة الألف لتر، وأوضحت مواعيد انقطاع المياه غدا وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائى غدا عن كفر الشيخ

وأفادت محافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائى بمدن قرى شمال دسوق والرياض وقرى الحامول ومطوبس وبقرى لام وعجيبة والثمانين والتعاون ومجلس قروي أبو مصطفى وتوابعها، والعجوزين وتوابعها وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.