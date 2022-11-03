خطة تطوير العشوائيات في الغربية.. سكن بديل مع الحفاظ على الهوية

وضعت محافظة الغربية خطوات جادة لتطوير المناطق الخطرة، ومنها منطقتين «كفرة المليم ودحديرة صبري»، والمعروفة بطنطا القديمة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين خدمات المواطنين والطبقات الاكثر احتياجا.

جولة تفقدية ب

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية وضعت خطة من أجل تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للطبقات الأكثر احتياجا.

ورش سوق النحاس

وأشار في تصريح لـ «الوطن»، إلى بدء العمل في تطوير منطقتي كفرة المليم ودحديرة صبري، لافتا إلى تفقده المنطقتين وأصحاب الورش لسماع مطالبهم، ومقترحاتهم في أعمال التطوير، خاصة وأن المنطقتين تضم ورش سوق النحاس.

عدم طمس هوية المنطقتين

وأضاف «رحمي»، أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، وأن أعمال التطوير تشمل البنية التحتية، وسيتم الحفاظ على هوية المنطقتين بالإبقاء على ورش صناعة النحاس والألومنيوم.

وبيّن محافظ الغربية، أن أهالي منطقة دحديرة صبري، أبدى بعضهم رغبته في التطوير على غرار التطوير المنفذ بشارع السكة الجديدة بالسيد البدوي، ليغلب على المنطقة الطابع الأثري والسياحي، نظرا لضمها عددا من الصناعات التاريخية وعلى رأسها صناعات النحاس والألومنيوم وغيرها من الحرف التي تشتهر بها المنطقة.