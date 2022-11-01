15 إجراء للحفاظ على الشكل الحضاري للمشروعات السكنية بديلة العشوائيات

تحظى محافظة القاهرة باهتمام غير مسبوق في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير سكن بديل للأسر من أجل حياة كريمة للمواطنين في ظل اهتمامات الدولة بإقامة مشروعات سكنية بديل للعشوائيات لاستيعاب سكان تلك المناطق ومنها مشروعات الأسمرات، معًا، أهالينا، روضة السيدة، المحروسة والخيالة، ومن جانبها اتخذت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئات المختصة والخدمية عدة إجراءات للحفاظ على الشكل الحضارى لتلك المشروعات وتوفيرالخدمات للمواطنين ومن تلك الإجراءات مايلى،

- التأكيد على هيئة النظافة والشركات أعمال الجمع السكنى للقمامة بصورة يومية

- مراجعة البنية الأساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل العشوائيات

- التشديدعلى توفير الخدمات ومنافذ البيع للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

- متابعة أعمال الصيانة و المساحات الخضراء من أجل متنفس للسكان.

التجاوب مع مطالب واحتياجات المواطنين

- مناشدة مديريات الصحة،التموين والتضامن بتعيين مندوب إدارى بكل مشروع للتفاعل الفورى مع أى احتياجات أو خدمات.

- ضرورة تشكيل مجلس أمناء بكل مشروع للتصدى للمشكلات ومتابعة الخدمات

- التواصل مع شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات والخدمات واتخاذ اجراء حاسم مع أى شركة مخالفة.

عدم التصرف فى الوحدة السكنية

- الزام السكان بعدم بيع الوحدات السكنية أو التصرف فيها أو تغيير النشاط واتخاذ اجراء فورى مع المخالف من سحب الوحدة.

- متابعة استكمال كل الخدمات والوحدات الصحية بالمشروعات

- مخاطبة مديرية التضامن بالتفاعل المباشر مع السكان والإستماع لمشاكلهم والعمل على سرعة حلها.

-تكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية فى الأسمرات والخيالة ومعا والمحروسة وروضة السيدة وأهالينا بالقاهرة.

- الاهتمام بالملاعب وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والمشاركة فى المسابقات الرياضية

-متابعة أعمال الشركات المسئولة عن الأمن بالمشروعات وتشديد الرقابة عليها من خلال المتابعة الميدانية بالمحافظة

- إقامة أنشطة متنوعة لتوعية المواطنين

- توفير التدريب من خلال الورش والعمل على توفير فرص عمل للسيدات والفتيات والشباب من خلال المشروعات المختلفة.