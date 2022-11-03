أبرز أخبار المحافظات: حريق مستشفى بالإسكندرية وتطوير مكتبة الطهطاوي في سوهاج

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث الهامة التي تصدرتها الإسكندرية بعدد كبير من الأمور، أبرزها وقوع حريق بأحد المستشفيات الخاصة شرقا، بينما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فتح الشواطئ العامة مجانا.

وكان لمحافظات أخرى نصيبا من الأحداث الهامة، أبرزها افتتاح مكتبة رفاعة الطهطاوي بعد التطوير، بالإضافة إلى نجاح صحة الدقهلية في استصدار نحو 12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الشهر الماضي.

حريق مستشفى خاصة شرق الإسكندرية

وقع حريق في أحد المستشفيات الخاصة شرق الإسكندرية، إلا أنه سرعان ما تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات، نظرا لمحدودية الحريق وبعده عن مبنى العيادات والعناية المركزة.

شواطئ مجانية بالإسكندرية في فصل الشتاء

وفي الإسكندرية أيضا، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فتح الشواطئ العامة مجانًا للتريض خلال فصل الشتاء، شرط أن يكون ذلك في الأيام المشمسة بعيدًا عن النوات، وهي «السرايا العام - جليم العام - ميامي العام - المكس العام - شهر العسل العام - الهانوفيل العام»، حتى أول مارس المقبل.

افتتاح مكتبة رفاعة الطهطاوي بعد التطوير

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير مكتبة رائد التنوير «رفاعة رافع الطهطاوى»، بتكلفة بلغت 3 ملايين و960 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة لوضع المكتبة في المكانة اللائقة بها، كونها تراثية تضم مخطوطات تاريخية نادرة.

12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي؛ إذ جرى استصدار نحو 12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 800 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد، علاوة على فحص 300 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة.