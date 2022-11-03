ضبط مخزن غير مرخص وسلع غذائية غير صالحة للاستخدام بـ«فوه» في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات المياه الغازية يعمل دون ترخيص، وبداخله 147360 عبوة من السلع دون فواتير بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017.

ضبط مصنع لإنتاج أفران الغاز غير مطابق للمواصفات

كما ضبطت الحملة مصنعا لإنتاج أفران الغاز لعدم تدوين بيانات على الأفران المصنعة توضح مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، وتم التحفظ على 8 أفران غاز.

التحفظ على 80 كيس جبن مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع منتجات ألبان، وجرى التحفظ على 80 كيس جبن غير مدون عليها المواصفات القياسية التي توضح مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن 200 كجم جبن، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.