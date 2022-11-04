أسعار الأسماك في مطروح.. «اللمبوكة» بـ35 جنيها

تشتهر محافظه مطروح بأسماك البحر المتميزة والتي ينتشر صيدها في المدن الساحلية، من مدينه الحمام شرقًا وحتى مدينه السلوم غربًا ومرورًا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديده والضبعة وفوكه وسيدي حنيش ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة، والمتاني وسيدي براني، ويخرج منها أجود أنواع الأسماك في البحر المتوسط.

ويوجد في مطروح أسماك متنوعه وبأسعار أرخص من المدن وتنافس المحافظات الأخرى حسبما قال عفيفي طاهر تاجر أسماك بمطروح، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» بحر مطروح يخرج منه أسماك يعشقها جميع زوار مطروح.

أسعار الأسماك في مطروح

وأضاف: من أرخص أنواع الأسماك في مطروح، هو سمك اللمبوكة وسعره اليوم 35 جنيهًا الكيلو جرام، والأحجام الكبيرة منه بـ40 جنيهًا، ويباع سمك المرجان بـ50 جنيهًا، والكابوريا بـ50 جنيهًا، والشرغوش بـ75جنيهًا، وطوبار الملاحة بـ70 جنيهًا، والدراك بـ75 جنيها، والموزه بـ50 جنيها، والتونة بـ65 جنيها.

أماكن بيع الأسماك في مطروح

وتأتي أسعار السمك حسب كل منفذ، وتتعدد منافذ وأسواق بيع الأسماك في مطروح أشهرها حلقة السمك في الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح، ومنافذ بيع الأسماك أمامها، ومحلات ومنافذ في وسط المدينة وسوق مطروح بمدخل المدينة، وبجوار السيرك علي المطلع، وفي علم الروم، وهو ما أكده غنيوة موز تاجر أسماك بمطروح.

صيد الأسماك في مطروح

وتنشط عمليات صيد الأسماك علي سواحل مطروح وتخرج مراكب يوميا للصيد من ميناء مرسى مطروح الشرقي والميناء الغربي وميناء السلوم، حسبما قال الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح، كما تأتي مراكب من مختلف المدن الساحليه من كفر الشيخ ودمياط والإسكندرية لتصطاد أمام سواحل مطروح وحتى المياه الإقليمية بين مصر وليبيا، أمام مدينه الزلوم وسيدي براني وفي أقصى المناطق الغربية للبلاد، وتستمر عمليات الصيد عده أياما حسب تصريح كل مركب وتعود المراكب إلى المواني التي خرجت منها ويتم بها الأسماك بها طبقا للنظام كل مينا ومدينة منها المزادات وما يتم توريد لمحالّ الأسماك والمطاعم والفنادق في كل محافظة.